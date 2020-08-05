ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلا و5 آلاف جريح، وأعلنت باريس إصابة 21 فرنسيا جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس (الثلاثاء)، فيما فتح مدعي عام باريس تحقيقا.

وقد قرر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، كما وافق على تولي الجيش تسيير مهمات العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.

وخصص مجلس الوزراء اللبناني 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات.

وبعدما كان مقررا النطق في قضية جريمة اغيتال رفيق الحريري يوم (الجمعة)، تقرر تأجيل إعلان الحكم إلى جلسة يوم 18 أغسطس الجاري.