فيما لم يتم بعد تحديد المسؤولين عن التفجيرالمدمر الذي خلف كارثة في بيروت، إلا أن «فوكس نيوز» نقلت أمس عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية وفي المنطقة تأكيدهم أن معظم العمليات في ميناء لبنان كانت تحت سيطرة «غير رسمية» لحزب الله.

ولفتت مصادر عدة إلى عمليات الجريمة المنظمة داخل الميناء الذي يسيطر عليه حزب الله في المقام الأول، وأن الانفجار قد يكون شمل «حاويات متعددة» ولكنه ليس له علاقة بالإرهاب.

واعتبر مصدر استخباراتي أن «هناك احتمالاً بتخزين الألعاب النارية والبنزين والأسلحة معاً». وأضاف «رسمياً وقع الانفجار في مستودع الألعاب النارية والبنزين»، لكن لم يستبعد وجود أسلحة ومواد محتملة أخرى في المنطقة المجاورة أيضاً.

وكشف تقرير جديد صادر عن معهد الدفاع عن الديمقراطية، أن الأزمة المالية في لبنان عميقة لدرجة أنها ستتطلب ما يقدر بـ93 مليار دولار للتخفيف من حدتها.

وقال تاكودن سوروش، وهو صحفي في تلفزيون إيران الدولي الذي يتخذ من لندن مقراً له، لشبكة «فوكس نيوز» إن أحد كبار قادة كتائب حزب الله يُعتقد أنه قُتل في التفجير.