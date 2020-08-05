قدر محافظ بيروت مروان عبود، حجم الأضرار الناجمة عن كارثة المرفأ بأنها تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وكشف في تصريح اليوم (الأربعاء)، أن نحو 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان التي تحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفقاً لتقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وأفاد التقرير بأن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان.

كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة. ولفت إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريباً لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى.

وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.