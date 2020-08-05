أمر ملك الأردن عبدالله الثاني (الأربعاء) بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان الذي شهد انفجاراً ضخماً أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح.



وسيضم المستشفى الميداني بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ومساندة الأشقاء في لبنان، والتخفيف من الأعباء على كاهل المؤسسات الطبية اللبنانية. ويشتمل المستشفى، الذي سيتوجه إلى بيروت غداً (الخميس)، على 48 سريراً، و10 أسرة عناية حثيثة ICU، وغرفتين للعمليات، ومختبر أشعة، حيث يتألف كادره من 160 شخصاً، وسيكون مجهزاً بالكامل لإجراء جميع العمليات الجراحية. وسيتم نقل طواقم المستشفى على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.