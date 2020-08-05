أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، عقب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، معرباً عن أسفه لهذا الحادث الذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المواطنين الأبرياء.

وأوضح أن بلاده تمتلك علاقة جيدة جداً من لبنان وشعبها، ولديها الاستعداد الكامل لمساعدة لبنان.

ومن جهته، قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعازيه العميقة إلى كل الذين تضرروا بفعل الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد أن الخارجية الأمريكية تتابع الوضع عن كثب، وهي على أهبة الاستعداد لمساعدة الشعب اللبناني ليتعافى من هذه المأساة.