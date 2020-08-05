أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في «تويتر» أن فرنسا سترسل أطنانا من المعدات الطبية إلى بيروت بعد الانفجارين اللذين أوديا بـ73 شخصا على الأقل في العاصمة اللبنانية.

وأضاف ماكرون أن أطباء طوارئ سيصلون أيضا إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات هناك.

وهز انفجار قوي الثلاثاء مرفأ لبنان البحري وخلف 73 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 3000 آخرين.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أن بيروت «مدينة منكوبة»، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها، كما قرر المجلس إعلان حال الطوارئ في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وأعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام.