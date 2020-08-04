عزا أمين عام المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية معين حمزة سبب الانفجار إلى وجود مواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 مُصادرة منذ عام 2014 . وقال إن الإهمال هو ما أدى إلى انفجار نترات الأمونيوم، ويجب وجود مستشعرات لقياس تغير حرارتها. وكشف أن نترات الأمونيوم تستخدم في صنع متفجرات تُحدِث دماراً شاملاً.وأفادت معلومات بأن الانفجار الذي هزّ بيروت (الثلاثاء) وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت. فيما رجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد «مصادرة وشديدة الانفجار».