أحدث الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت أضرارا في «بيت الوسط»، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع. وزار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، للاطمئنان عليه بعد التفجير الدامي الذي استهدف مرفأ بيروت مساء اليوم.وقال المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص: «الرئيس سعد الحريري بألف خير.. الحمد لله».ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت «بيت الوسط»، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعا من الموقع وهم «بخير».