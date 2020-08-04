دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ضرورة إعادة فتح المدارس في البلاد، مغردا عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «OPEN THE SCHOOLS!!! (افتحوا المدارس)»، مؤكدا أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة يرجع لزيادة عدد الاختبارات التي تجريها الجهات الصحية.

وحذّر ترمب من الإعلام الزائف الذي وصفه بأنه بمثابة «عدو الأمة»، وقال: «إنه باستثناء نيويورك وبعض المواقع الأخرى، قمنا بعمل أفضل بكثير من معظم البلدان الأخرى في التعامل مع الفيروس، وتواجه الكثير من هذه البلدان الآن موجة ثانية كبيرة، فيما تعمل الأخبار الزائفة لساعات إضافية لتظهرني والولايات المتحدة بصورة سيئة قدر الإمكان».

يشار إلى أنه يدور جدل كبير في الولايات المتحدة حول العام الدراسي القادم، حيث يدعو ترامب إلى فتح المدارس لتمكين الطلبة من العودة إلى مقاعد الدراسة، وتؤيده في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن حكّام بعض الولايات ونقابات تعليمية وحتى أولياء الأمور يتخوفون من إرسال الأطفال إلى المدارس، حيث اتخذت كثير من المقاطعات التعليمية قرارت باستئناف الدراسة عن بُعد.