أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالشروع في الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ مع الحفاظ على إجراءات الوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المجلس الأعلى للأمن في بيان له بعد انتهاء اجتماعه أمس (الإثنين) أن الإجراء سيشمل في المرحلة الأولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها ألف مصلٍ على أن تكون متبوعة في ما بعد بفتح المساجد الأخرى شريطة احترام التدابير الوقائية من الوباء.

وأمر الرئيس تبون، وفقاً للبيان، السلطات في ما يتعلق بفتح الشواطئ والمتنزهات بحضور أمني مكثف في الميدان والسهر على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.

وأكد البيان أن الدولة ستبقى في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من جانب المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية، لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة الجميع.