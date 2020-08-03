كشفت وزارة الموارد المائية المصرية تفاصيل اجتماع ومفاوضات سد النهضة الذي عقد اليوم (الاثنين).

وجدد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي التأكيد على اعتراض بلاده على الإجراء الأحادي الإثيوبي لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، ما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق عادل، وشدد على أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.

ودعا عبدالعاطي إلى سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، لافتاً إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين.

واعتبر أنه بناءً على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشاريع المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق.

يذكر أنه عقد اليوم الاجتماع الثاني للجولة الثانية من المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استكمالاً للمحادثات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين (4 و5 أغسطس) في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري (الخميس).