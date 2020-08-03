فيما أعلن القضاء العراقي إطلاق سراح الطفل محمد سعيد، بعد اعتقاله على يد عناصر أمنية وإهانته وتجريده من ملابسه، وحلق شعر رأسه، استقبله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم (الإثنين)، وظهر الاثنان في صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وجلس الطفل مع الكاظمي يتبادلان أطراف الحديث، بحسب الصور التي أوضحت جانباً من اللقاء.وأصدرت نقابة المحامين العراقيين بياناً أعلنت فيه رفع دعوى قضائية خاصة بالطفل، مؤكدة استنكارها لهذه الأفعال الشنيعة التي تمثل خرقاً فادحاً حقيقياً للدستور والقانون العراقي النافذ.وتظاهر مئات الشباب في محافظة ذي قار احتجاجا على ما حدث لسعيد، وهتفوا: «اليوم ابشر يا محمد أمك صارت من ذي قار»، وذلك بعدما أهينت والدته، وتعرضت للشتائم على لسان من أوقفوه.