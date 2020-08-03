اتهم نظام الملالي الأستاذ الجامعي الباحث في حقوق الإنسان رضا إسلامي بـ«التخابر مع حكومة معادية»، بسبب دورة تدريبية حقوقية حضرها طلابه في جمهورية التشيك.

ووفقا لوكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، كان هناك 14 متهماً آخرين في القضية، لكن تمت تبرئتهم، بينما ثبتت التهمة ضد الإسلامي الذي اعتقلته عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية في 12 مايو الماضي.

وكشف المتهم في شريط صوتي مسرب، أن سبب اعتقاله كان مشاركة العديد من الطلاب الإيرانيين في دورة في الحقوق بجمهورية التشيك، قائلاً إنه لا علاقة لها على الإطلاق بالحكومة الأمريكية على الرغم من أن المحققين يعتقدون أنه كان مدعوماً من منظمة غير حكومية أمريكية ولم يكن على علم بها.