وجه قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، (الأحد)، رسالة «تهديد» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها أن قواته ستواجه الوجود التركي على الأراضي الليبية بالرصاص، وذلك في كلمة ألقاها أمام السرية العاشرة التابعة لكتيبة طارق بن زياد، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال حفتر خلال كلمته التي نشرها المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «شعبكم يرى فيكم المخلص من المعتدين والذين شوهوا الدين الإسلامي مثل هذا المعتوه»، مشيراً إلى أن أردوغان جاء إلى ليبيا باحثاً عن «موروث أجداده».

وتابع الجنرال الليبي: «نقول لأردوغان موروث أجدادك نترجمه لك بالرصاص»، مشيراً إلى أن الليبيين لن يقبلوا بأن يحتلهم الأتراك مرة أخرى، على حد قوله.

وأضاف حفتر قائلاً: «لا نحب أن نرى تركيا يمشي على قدميه أمام هؤلاء الأبطال»، وأردف قائلاً: «لا رحمة لأنهم لا يستحقون الرحمة»، في إشارة إلى القوات التركية الموجودة في ليبيا.