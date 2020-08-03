وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظي محافظات مأرب وأبين والضالع وحجة اليمنية، وباقي المحافظات اليمنية المتضررة من الأمطار والسيول، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات آثار الأمطار والسيول التي تشهدها اليمن حالياً.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الرئيس اليمني شدد خلال اتصالاته بالمحافظين على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة اليمنية العليا للطوارئ.

وناشد الرئيس هادي مختلف المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج بتقديم المساندة والدعم المأمول.