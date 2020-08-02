فيما يتفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة «فوكس نيوز» اليوم (الأحد)، أن الرئيس دونالد ترمب سيتخذ قريبا إجراءات ضد شركات برمجة صينية تشكل خطرا على الأمن القومي.

ويأتي تصريح بومبيو بعد يوم من إعلان ترمب أنه سيحظر استخدام تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينية، لافتا إلى أنه يعتزم التوقيع اليوم على أمر تنفيذي يحظر التطبيق في أمريكا، مما يعني أن الحظر قد يتم تنفيذه في غضون 24 ساعة.

وكان المستشار التجاري للبيت الأبيض قال الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يتخذ ترمب إجراء قويا ضد تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيَّيْن، في ظل عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتتهم واشنطن بكين بشن عمليات تجسس عبر عدد من البرامج والشركات، إضافة إلى استخدام بعض القنصليات الصينية لأغراض استخباراتية. وكان بومبيو وصف قبل أيام قنصلية بكين في مدينة هيوستن التي أغلقتها أخيرا إدارة ترمب بأنها «وكر للجواسيس».

يذكر أن الخلافات تصاعدت بشكل كبير وحاد بين البلدين اللذين يشكلان قوتين اقتصاديتين ضخمتين على الصعيد العالمي، لاسيما بعد أن أمهلت واشنطن، الأسبوع الماضي، القنصلية الصينية في هيوستن 72 ساعة من أجل إقفالها، إثر اتهامها بالتجسس وسرقة ملكيات فكرية.