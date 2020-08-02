هنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441، رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا على مستوى العالم.

وأشاد السلمي بالقرار الشجاع والحكيم الذي اتخذه حكومة خادم الحرمين الشريفين بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً ما بذلته حكومة المملكة من جهودٍ جليلةٍ وسخرت إمكاناتها وقدراتها لتقديم كافة الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وسُبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما قدمته لهم من تسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وسهولة رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في كافة الجوانب التي يحتاجها الحجيج وعدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.