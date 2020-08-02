انقلبت حاملة الطائرات الوهمية التي صنعتها إيران خارج ميناء بندر عباس مباشرة، بعد استخدامها في تدريبات الاستهداف في مناورات بحرية جرت قبل أيام، بحسب ما كشفت صور الأقمار الصناعية.

وأظهرت صور نشرتها مؤسستا «أورا أنتل» و«كريس بيغرز» الاستخباراتية البحثية، نموذجاً بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أمريكية من فئة «نيميتز» صنعتها طهران، انقلبت لتستقر على أحد جانبيها، فيما انغمر نصف سطحها في الماء، بعدما أطلقت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري صاروخ كروز على حاملة الطائرات، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وعرض التلفزيون الحكومي صوراً من إطلاق الصاروخ خلال المناورات البحرية. وأظهر التقرير طائرة هليكوبتر تطلق صاروخاً على حاملة الطائرات الوهمية. ويبدو أن الصاروخ أصاب حافة حاملة الطائرات أو سقط في الماء بالقرب منها.

ونشر الحرس الثوري أخيرا لقطات جديدة للبارجة بالحجم الطبيعي تتعرض لهجوم من قبل عدد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، التي تطلقها الشاحنات وصواريخ كروز المضادة للسفن التي تطلقها القوارب وطائرات الهليكوبتر «جريت رانجر»، والصواريخ غير الموجهة التي تطلقها القوارب السريعة، والألغام التي تزرعها الضفادع البشرية.

وتحمل النسخة الإيرانية الوهمية 16 نموذجاً من الطائرات المقاتلة على سطحها، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها «ماكسار تكنولوجيز». ويبدو أن طول السفينة يبلغ نحو 200 متر (650 قدماً) وعرضها 50 متراً (160 قدماً). ويبلغ طول حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز الحقيقي أكثر من 300 متر (980 قدماً) وعرضها 75 متراً (245 قدماً).