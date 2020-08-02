فيما ينذر بصدامات مسلحة، أفصح مصدر أمني في طرابلس، عن خلافات واسعة بين المليشيا المسلحة والمرتزقة السوريين الذين تنقلهم أنقرة إلى ليبيا.

وقال إن قوات خاصة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق قبضت على عناصر من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي لدعم مسلحي الوفاق، بعد شكاوى مواطنين ليبيين من عمليات سطو تعرضت لها منازلهم وشروعهم في تكوين عصابات متمردة.

وكشف وجود حالة من التململ لدى أهالي طرابلس من المرتزقة، مرجحا أن تتطور إلى مظاهرات تطالب بطردهم من العاصمة الليبية وغرب البلاد.

وأكد المصدر أن فجوة الخلافات اتسعت بين المليشيات المسلحة والمرتزقة منذ انتهاء معركة طرابلس ضد الجيش الليبي بسبب خلافات عقائدية وأخرى تتعلق بالقيادة، وتكرار تجاوزات المرتزقة التي وصلت إلى حد التمرد.

وتأتي هذه الخلافات فيما يستمر نظام أردوغان في إغراق ليبيا بالمزيد من المرتزقة، واستقطاب آخرين إلى معسكراته.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد المقاتلين الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا إلى 17 ألفا، بينهم 350 طفلا.

وأكد أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق. وكشف أن عدد المتطرفين الذين وصلوا ليبيا بلغ نحو 10 آلاف، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.