احتجاجاً على عدم دفع الرواتب والمستحقات، نظم عمال وموظفو مصافي النفط والغاز والبتروكيماويات في عدة مدن جنوب إيران إضرابات واسعة أمس (السبت).وشملت الإضرابات مصفاة بارسيان ومصنع بتروكيماويات لامرد في محافظة فارس، ومصفاة عبادان للنفط جنوب إقليم الأحواز، ومصفاة جزيرة قشم للنفط الثقيل في الخليج العربي، ومصافي حقل بارس الجنوبي في كنغان.وأوقف الموظفون والعمال في المناطق الاقتصادية والبتروكيميائية والنفطية عملهم للاحتجاج على عدم دفع الأجور والمزايا، وأعلنوا أنهم سيواصلون إضرابهم حتى تلبية مطالبهم. فيما واصل عمال قصب السكر في السوس، شمال الأحواز، احتجاجاتهم في شوارع المدينة لليوم الـ50 على التوالي، وهتفوا ضد المديرين الذين يصفونهم بالمفسدين.وفي عملية استدراج ساهمت فيها أنقرة، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال زعيم مجموعة «تندر» المعارضة جمشيد شارمهد. ويقيم شارمهد، في الولايات المتحدة ويبدو أنه اختطف خلال زيارة له إلى تركيا أخيراً، أو ربما سلمته أنقرة لطهران، بحسب ناشطين إيرانيين. وقالت في بيان أمس، إنها اعتقلت في عملية استدراج معقدة، قائد مجموعة «تندر» الذي كان يخطط لتفجيرات في سد بشيراز والمعرض الدولي للكتاب بطهران وقبر الخميني، بحسب زعمها. وتحمّل طهران المجموعة مسؤولية تفجير وقع قبل 12 عاماً في حسينية بمدينة شيراز أدى إلى مقتل 14 شخصاً و215 جريحاً.يذكر أن المجموعة غير معروفة لدى أوساط المعارضة وتنشط بشكل أساسي عبر الإنترنت ولا يعرف من هم أفرادها وعددهم، كما ليس لديها خطاب سياسي معروف أو وجوه بارزة.