دعا معهد واشنطن للدراسات، الإدارة الأمريكية إلى الرد على «تحرشات» مليشيات عراقية موالية لإيران، ولفت في تقرير أصدره أمس (السبت)، إلى أن أمام واشنطن أساليب عدة غير فتاكة لردع المليشيات. وأفاد بأن القوات الأمريكية مطالبة بإعادة تفعيل نظام النسيج الأمني، وتعقب شامل وآمن للمواكب وتمكين قوات الرد السريع. وطالب المعهد واشنطن بإجراء تدريب دولي مكثف للأخصائيين العراقيين في مجال استخبارات الأسلحة، إلى جانب اللجوء إلى الاستشارات الجنائية الدولية لمساعدة العراق على الإفصاح عن مصدر الأسلحة المستخدمة. كما دعا إلى الاستعداد لاحتمال أن يحاول الحرس الثوري تزويد المليشيا بأسلحة أكثر دقة على غرار الطائرات بدون طيار.