أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، اليوم (السبت)، أنه تقرر حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسورية والعراق.

وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية عبر حسابها في «تويتر» أن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فايروس «كوفيد-19» بشأن الدول عالية الخطورة.

وكشفت أن الدول التي تقرر حظر الطيران التجاري إليها هي: (الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين - سورية - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سريلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو).

وفي سياق آخر، أكدت إدارة الطيران المدني الكويتية أن لم يتم استثناء أي راكب من ضرورة الحصول على شهادة الـ(PCR) لدخول دولة الكويت، وذلك ردا على ما تردد عن استثناء بعض الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي من شهادة فحص الـ(PCR).