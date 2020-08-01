أجّلت بريطانيا تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم (السبت)، لتتيح للبريطانيين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي للزبائن داخل الصالات.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفايروس.

ويأتي تأجيل تخفيف القيود الاجتماعية بعد تحذير من كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي من أن بريطانيا على الحافة الخارجية بالنسبة لمدى استئناف المجتمع حياته بشكل طبيعي في عصر الجائحة.

وأوضح ويتي «إذا أردنا أن نفعل المزيد من الأشياء في المستقبل قد نضطر للتخلي عن أشياء أخرى، أما فكرة أنه يمكننا فتح كل شيء مجدداً مع الحفاظ على السيطرة على الفيروس خاطئة تماماً».