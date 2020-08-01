لقي عسكري على الأقل مصرعه، وأصيب اثنان، وجار البحث عن 8 آخرين فقدوا جراء حادث وقع خلال تدريبات لمشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وأكدت قوة مشاة البحرية الأمريكية الأولى في بيان أصدرته (الجمعة)، أن الحادث وقع خلال تدريبات روتينية قبالة سواحل جزيرة سان كليمينتي جنوب كاليفورنيا بمدرعة برمائية كان على متنها 15 عنصرا في مشاة البحرية وبحار عسكري.

ولفت البيان إلى أن المصابين جراء الحادث نقلا إلى مستشفى وأحدهم في حالة حرجة، ووضع الثاني مستقر.

وتتواصل أعمال البحث عن العسكريين المفقودين على نطاق واسع باستخدام مدمرة، وزورق تابع لخفر السواحل ومروحيات.