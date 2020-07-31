أعلنت بريطانيا تجميد رفع تدابير الإغلاق جراء ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي بالمشاركة مع كبير المستشارين الطبيين كريستوفر وايتي، اليوم (الجمعة)، إن شروط العودة إلى العمل في بريطانيا ستبقى على حالها، مؤكداً أنه طلب من وزير الداخلية الحرص على تطبيق القوانين بشأن فايروس كورونا.

وأضاف: نخطط للسيناريو الأسوأ، ونأمل بالأفضل في مسألة «كورونا». ودعا البريطانيين إلى التزام القوانين أو سنكون مجبرين على التشدد، والاضطرار لإغلاق البلاد بشكل كامل، مضيفاً أن على البريطانيين الخضوع لفحص تشخيص «كورونا» في حال وجود عوارض.

واعتبر جونسون أنه لا سبب حاليا للاعتقاد بوجود موجة ثانية لفايروس كورونا، مطالبا البريطانيين بالحرص على قوانين التباعد الاجتماعي. وأضاف: قلنا سابقا إننا لن نتردد في إرجاء إعادة الفتح احترازيا».

من جهته، قال كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا: «علينا التريث وإلا سنشهد ارتفاعا بحالات كورونا».

وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بالفايروس، أمس (الخميس)، في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من شهر. وأوضحت البيانات المنشورة على موقع الحكومة على الإنترنت أن تلك أكبر حصيلة إصابات يومية بالبلاد منذ أن سُجلت يوم 28 يونيو 901 حالة.

ولفت وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى أن السلطات قلقة من حدوث موجة تفشٍ ثانية للفايروس في أوروبا، وأن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض المزيد من إجراءات الحجر الصحي، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.