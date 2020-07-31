لا تزال «الحرائق الغامضة» تضرب إيران، إذ أعلنت إدارة الإطفاء في طهران أن حريقاً كبيراً اندلع اليوم (الجمعة)، في منطقة تجارية كبيرة جنوب العاصمة، تضم مستودعات لمختلف السلع المصنعة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن مسؤول في إدارة الإطفاء قوله: إن الحريق بدأ قبل الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادثة في شارع «فدائيان إسلام».

وطال الحريق مستودعاً وأرصفة بمساحة 3000 متر مربع، إذ أظهرت مقاطع فيديو النيران مشتعلة في كافة أقسام المصنع.

وفيما لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، أفادت وسائل إعلام ايرانية بأن رجال الإطفاء مستمرون في محاولة السيطرة على الحريق.

وشهدت إيران العديد من الحرائق والانفجارات خلال الشهرين الماضيين، ما أثار الجدل حول عمليات تخريب متعمدة. وتكررت الحرائق في عدة مواقع ومنشآت صناعية، لكن أهمها طالت مواقع نووية وعسكرية حساسة اعترفت السلطات ببعضها.

وكان أبرز الانفجارات ما وقع في منشأة نطنز النووية في أصفهان، والذي دمر أجهزة الطرد المركزي فيها في 8 يوليو الجاري. وعزا النائب جواد كريمي قدوسي سبب الانفجار إلى «اختراق أمني».

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية استبعدت فرضيات الضربة الجوية أو هجمات سيبرانية كسبب للحادثة في منشأة نطنز، لكن صحيفة «همشهري» اليومية وصفت الحادثة بأنها «هجوم تخريبي».

وبلغت الانفجارات والحوادث «الغامضة» التي طالت منشآت نووية وعسكرية أكثر من 16 حالة خلال شهرين.