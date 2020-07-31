كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الجمعة)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمراً بضرب أهداف لبنانية محددة في حال نفذ «حزب الله» هجوماً انتقامياً ضد إسرائيل.

ونقلت قناة «i24news» عن مصادر خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ «​حزب الله​» أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، رداً على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.

وأوضحت المصادر، أن غانتس أصدر هذه التعليمات في جلسة عقدت أمس (الخميس) بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة العسكريين، مشدداً على أنه إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى رداً إسرائيلياً غير مسبوق ضد لبنان وبنيته التحتية ومنشآته الحيوية.

وقد ضاعف الجيش الإسرائيلي من استعداداته الهجومية على حدود لبنان، ووضع قواته في حال تأهب غير مسبوقة منذ حرب يوليو 2006، وسط معلومات عن استمرار هذا التحشيد فترة طويلة قادمة، تحسباً من عملية حدودية يقوم بها حزب الله.

واستهدف حزب الله الاثنين الماضي، دبابة إسرائيلية بصاروخ كورنيت المضاد للدبابات وسيارة إسرائيلية بنيران رشاشة في منطقة جبل الشيخ، وردّت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق عند الحدود مع لبنان على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.