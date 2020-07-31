زعم مرشد نظام الملالي علي خامنئي، أن حلم أمريكا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على إيران لن يتحقق أبداً.

واعتبر في تصريح له اليوم (الجمعة)، أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وجدد خامنئي التأكيد على أن طهران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب واشنطن، ووصف أمريكا بأنها «العدو اللدود لبلاده».

وادعى أن قتل واشنطن للجنرال قاسم سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين، لافتاً إلى أن إيران لن تتفاوض مع أمريكا التي تسعى لتحجيم نفوذنا الإقليمي ووضع حد لتقدمنا، بحسب تعبيره.

وأضاف خامنئي أن عقوبات أمريكا زادت إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها، وأن بلاده ستقاوم التنمر والضغوط الأمريكية. وانتقد القوى الأوروبية لتقاعسها عن إنقاذ الاتفاق النووي، مؤكداً أن القوى الأوروبية وجهت ضربة لاقتصاد إيران بوعود فارغة. ودعا الإيرانيين إلى الاصطفاف في المعركة ضد تفشي كورونا، مشدداً على أنه ينبغي ألا يعتمد اقتصاد إيران على صادرات النفط.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مساء الخميس، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران. وشمل توسيع العقوبات 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي أكد أن برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكّل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.