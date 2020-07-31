أحبطت القوات اليمنية المشتركة، عملية إرهابية شرق الجاح بمحافظة الحديدة، فيما قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرون خلال الساعات الماضية، وسط فرار جماعي للناجين منهم.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن مليشيا الحوثي دفعت من مزارع الحسينية مجموعة قتالية يُطلق عليها اسم «كتائب الموت» لمهاجمة الوحدات المرابطة لتأمين حياة سكان المنطقة بمديرية بيت الفقيه.

وأكد في بيان اليوم (الجمعة)، أن هذه المحاولة انتهت بالفشل الذريع وخسائر فادحة للحوثيين. ولفت إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار مقاتلي المليشيا قبل وصولهم إلى مناطق الخطر بعدة كيلومترات، وتعاملت معهم بسلاح المدفعية.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد تظهر جانباً من خسائر المليشيا وحالة الذعر والفرار الجماعي للناجين مخلفين وراءهم جثث رفاقهم. وتلقت مليشيا الحوثي خسائر موجعة خلال الشهر الجاري في مختلف جبهات الساحل الغربي، إذ قضت القوات المشتركة على مجموعات قتالية كان الحوثيون نقلوهم من صعدة ومحافظات أخرى في سياق تصعيدها الممنهج.