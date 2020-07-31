تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن اقتراحه بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم.



وأشار ترمب إلى أنه يريد أن تتم الانتخابات في موعدها، لكنه يخشى أن تصدق توقعاته بأن تكون الانتخابات الأكثر تزويراً في التاريخ.



ونقل موقع «العربية.نت»، عن الرئيس الأمريكي قوله: «لا أريد تأجيل الانتخابات الرئاسية لكن أتوقع أن تزور».



وأضاف: «أشعر بأنني لا أريد التأجيل. أريد أن تجرى الانتخابات في موعدها. ولكن، لا أريد أن نضطر للانتظار لثلاثة أشهر لنفاجأ بعدها بأن بطاقات الاقتراع قد اختفت وبأن الانتخابات لا تعني أي شيء. هذا هو ما أتوقع حدوثه. والجميع يعلم الأمر».



وقد أثار الرئيس ترمب علامات استفهام وأشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات بين مؤيد ومعارض حول تغريدة قال فيها إنه من الأفضل تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتمكن الأمريكيون من التصويت بأمان في ظل جائحة الكورونا التي أدت إلى إصابة 4 ملايين أمريكي حتى الآن.