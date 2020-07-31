لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجُرح آخرون خلال الساعات الماضية، وسط فرار جماعي للناجين، أثناء إحباط القوات اليمنية المشتركة عملية إرهابية شرق الجاح بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



ونقل موقع «العربية. نت» عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن المليشيات الحوثية دفعت، من مزارع الحسينية، مجموعة قتالية يُطلق عليها اسم «كتائب الموت» لمهاجمة الوحدات المرابطة لتأمين حياة سكان منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وأكد الإعلام العسكري أن هذه المحاولة «انتهت بالفشل الذريع» وبخسائر فادحة للحوثيين.

وأوضح أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار مقاتلي المليشيات قبل وصولها إلى مناطق الخطر بعدة كيلومترات، وسرعان ما تعاملت معهم مدفعية القوات المشتركة. وأكد مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات المشاركين في المحاولة الفاشلة، وفرار جماعي للبقية صوب الحسينية.



ووزع الإعلام العسكري مشاهد تظهر جانباً من خسائر المليشيات وحالة الذعر والفرار الجماعي للناجين مخلفين وراءهم جثث رفاقهم. وتلقت المليشيات الحوثية خسائر موجعة خلال الشهر الجاري في مختلف جبهات الساحل الغربي، حيث قضت القوات المشتركة على مجموعات قتالية كانت المليشيات قد نقلتها من صعدة ومحافظات أخرى في سياق تصعيدها الممنهج.