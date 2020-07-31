أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله، ولنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على جهود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بومبيو: «نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر، ونثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض، ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم».