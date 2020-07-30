صوّت مجلس نواب الشعب التونسي في جلسة عامة اليوم على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

ولم تحظ اللائحة بالـ109 أصوات المطلوبة وبالتالي يبقى الغنوشي رئيسا للمجلس وتتواصل عهدته على رأس البرلمان التي انطلقت يوم 13 نوفمبر 2019، وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي أن اللائحة لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة وهي الأغلبية المطلقة (109 أصوات) حيث صوت 133 نائبا خلال الجلسة من بينهم 97 صوتا مع اللائحة و16 نائبا صوتوا ضدها، في حين تم تعداد 18 ورقة ملغاة، وصوت نائبان بورقة بيضاء.

وكانت أربع كتل نيابية قد قدمت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بعد اتهامه بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.