كشفت إسرائيل، اليوم (الخميس)، هوية القائد الميداني في حركة حماس والذي هرب من قطاع غزة أخيراً، مؤكدة أنه يدعى عزالدين حسين. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن قائد مجموعة صواريخ تابعة لحماس هرب من غزة لإسرائيل وقدم معلومات نوعية وسرية.وأكد أن عزالدين حسين قدم معلومات ثمينة جداً عن حماس وأنشطتها. وأضاف أنه يقود مجموعة صواريخ كتف ـ جو في حماس، وأنه هرب بحراً من غزة.