من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الخميس) نتائج التحقيق حول قتل متظاهرين في ساحة التحرير في المظاهرات الأخيرة.

وكان الكاظمي قد دعا في اجتماع أمني (الأربعاء)، مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للمظاهرات السلمية، وتلبية مطالب المحتجين المشروعة، بعد مواجهات جرت ليل الإثنين- الثلاثاء بين محتجين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد، أدت إلى مقتل متظاهر.

وبعد المواجهات، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. ولفت بيان حكومي إلى أن الكاظمي عقد في مقر وزير الداخلية اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني.

وأضاف: «تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث، ووجه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الأحداث المؤسفة التي جرت على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة». وأكد أن «التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية المظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين».

وتم التأكيد خلال الاجتماع، بحسب البيان، على دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة، التي تسيء للمظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وناقش الاجتماع قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، مؤكداً تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.