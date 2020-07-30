قال مستشار رئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي إن زيارة عقيلة صالح الأخيرة للمغرب والأردن، تأتي في إطار التحشيد العربي في سبيل حل الأزمة السياسية وطرد المستعمرين الأتراك.

وأضاف في تصريح أورده موقع لـ«العربية.نت» اليوم (الخميس)، أن رئيس البرلمان الليبي ذهب للمغرب بناء على دعوة رسمية لمناقشة الأزمة الليبية والوضع المتأزم وعرض مبادرته بشأن الحل والتي طرحت على الشعب الليبي ولاقت ترحيباً كبيراً، وكذلك إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين، مضيفاً أن رئيس البرلمان يعتبر هذه المخرجات منطلقاً لإطلاق الحوار بين الليبيين، والوصول إلى حل سياسي سلمي.

وأفاد بأن رئيس البرلمان عرض في زيارتيه الاعتداءات التركية وتدفق المرتزقة والمليشيات المسلحة لقتال الشعب الليبي، وانتهاك سيادة البلاد، مؤكداً أن الزيارة تهدف للخروج بموقف عربي موحد لمساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة وطرد الأتراك وحفظ أمن البلاد واستقرارها.

ولفت إلى أن المغرب احتضن من قبل مؤتمر الصخيرات، وحاول التوفيق بين الليبيين الفترة الماضية، وزيارته للأردن تهدف للاستفادة من جهوده في سبيل حل الأزمة، وإنهاء حالة الانقسام.

واعتبر مستشار رئيس البرلمان، أن الزيارتين وما سبقتهما من زيارات تهدف للوصول إلى حل سياسي يدعمه العالم يحقق وحدة ليبيا وسيادتها وحماية شعبها وثرواتها، ويساعد الليبيين في إخراج المستعمرين الأتراك والمرتزقة والمليشيات وينهي حالة عدم الاستقرار.