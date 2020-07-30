نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي في روسيا البيضاء، اليوم (الخميس)، قوله: «إن وزارة الخارجية استدعته بعد أن اعتقلت قوات الأمن هناك أكثر من 30 شخصا تشتبه في أنهم من المرتزقة الروس قرب مينسك».

وقالت وكالة أنباء بيلتا الرسمية: «إن روسيا البيضاء اعتقلت المشتبه في أنهم مرتزقة بعد أن تلقت معلومات عن وجود أكثر من 200 مقاتل دخلوا البلاد لإثارة اضطرابات قبل انتخابات رئاسية».

وأضاف مسؤول في مجلس الأمن بروسيا البيضاء اليوم، أن مينسك تشتبه في أن مجموعة تضم أكثر من 30 مرتزقا روسيا كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، لافتا إلى أن ما يصل إلى 200 من المرتزقة لا يزالون في البلاد، وأن قوات الأمن تبحث عنهم.