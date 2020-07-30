أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، أن قوات النظام السوري قصفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي، وتحدث عن هدوء حذر، ليل الأربعاء، وحتى ساعات الصباح الأولى، من اليوم (الخميس)، إلا أن قوات النظام عاودت قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وشهد أمس (الأربعاء) عمليات قصف مماثلة بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وتركز القصف على بلدات معارة النعسان والفطيرة، وقرى سفوهن وكفر عويد بجبل الزاوية، بأكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية.

وردت الفصائل على القصف المكثف باستهداف مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبل جنوب إدلب.

وكان المرصد السوري، أفاد بوقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة بليون في جبل الزاوية.