جددت الخارجية الأمريكية انتقاداتها للمرشد الإيراني علي خامنئي، معتبرة أنه يتحكم بثروات الشعب في إيران. واعتبرت أمس (الأربعاء) أن إعلان مؤسسة «المستضعفين»، التي يسيطر عليها جني حوالى 2.5 مليار دولار، «دليل على أن النظام يربح المليارات بنهب أموال الناس».وذكرت عبر حسابها باللغة الفارسية على تويتر، أن «البطالة في إيران بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب فساد النظام وسوء الإدارة، حيث يبيع بعض الإيرانيين الفقراء إحدى كليتيهم لإعالة أسرهم».وأضافت «لكن إذا انتبهتم إلى مؤسسة المستضعفين، تلاحظون زيادة دخلها بنسبة 34%، وارتفاع ثروتها إلى 36 تريليون تومان. أيعقل هذا؟!»، معتبرة أنه يعود بكل بساطة إلى عدم دفع ريال واحد كضرائب.