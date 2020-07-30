تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من نوفمبر القادم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية أمس (الأربعاء) عن مرسوم ملكي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وستجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه الأردن انكماشاً اقتصادياً بسبب مرض كوفيد-19 ووسط تصاعد حدة التوتر بشأن خطوة إسرائيلية محتملة من جانب واحد لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة. ويخشى المسؤولون أن يقضي الضم على فرص إقامة دولة فلسطينية يعتد بها.وكانت محكمة التمييز الأردنية أصدرت قراراً حاسماً الأسبوع الماضي، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.