قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد للمساعدة في إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «لوريون لوجور» المحلية، أن استبدال حسان دياب يجب أن يُدرس بشكل جدي لأنه مصاب بفقدان الذاكرة، وفقاً لتصريحات، أكدها مكتبه. واعتبر جنبلاط أنه حان الوقت لأن يدرك رعاة الحكومة فداحة الوضع الذي أدخلنا فيه دياب الذي يرعونه.يذكر أن حزب جنبلاط غير ممثل في الحكومة التي تشكلت في يناير الماضي بمساندة «حزب الله» المدعوم من إيران وحلفائها.وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.