كشف نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن هناك جهات -لم يسمها- هددت بقتله، محذراً من «مافيا تهريب الذهب» ومعها جماعات تعمل على تعطيل مسيرة اقتصاد البلاد. وقال حميدتي في كلمة أمس (الأربعاء)، خلال حفل لبدء تصدير طنين من الذهب وتدشين «بورصة الذهب السودانية»، إن هناك جهات تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد السوداني، وتضع العقبات أمام مساعيه من أجل نهوض البلاد، وكذلك ما أطلق عليها «المافيا» التي تعمل على خفض سعر الجنيه السوداني، وتشتري العملات الأجنبية بأي سعر. وأكد أن السودان تسيطر عليه مافيا، وهي عصابة كبيرة جداً، مؤكداً وجوب محاربتها. وحذر مجموعات، قال إنها أرسلت إليه تهديدات بالقتل، من أفعالها، متهماً إياها بالعمل على تدمير البلاد، ومحاولة تمزيق نسيجها الاجتماعي ووحدتها، داعياً لمواجهتها. وهاجم بعنف منتقدي رئاسته للجنة الاقتصادية، ومن وصفهم بـ«المحبطين»، ودعا إلى توحيد الصف الوطني من أجل الحرب على الفساد، منتقداً شركات تعمل بتعدين الذهب، ولا تدفع الضرائب، ولا تعيد حصائل الصادر لدعم الاقتصاد.