جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التأكيد على ضرورة عدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، أو أي نوع من أنواع العنف. ودعا في اجتماع أمني عقده أمس (الأربعاء)، مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إلى توفير الحماية اللازمة للمظاهرات السلمية وتلبية مطالب المحتجين المشروعة. وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بحث اللقاء الأوضاع الأمنية ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار. وشدد الكاظمي على وجوب ملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وتعقب خلايا «داعش» الإرهابية. وقتل 3 متظاهرين وأصيب نحو 21 آخرين في الاحتجاجات الأخيرة. وأعلن الجيش العراقي، مساء (الثلاثاء)، مقتل آمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة العميد الركن أحمد عبدالواحد اللامي وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال تعقبه خلايا «داعش» غرب الأنبار.وكشف مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري أن السلطات العراقية أحبطت مخططاً خطيراً كان ينوي التنظيم تنفيذه في البصرة وعدة محافظات أخرى.وأضاف أن المخطط جرى الكشف عنه بعد الإطاحة بخلية إرهابية نائمة في البصرة واعتقال إرهابيين اثنين من عناصرها المسؤولين عن إعادة الاتصال والتحرك على بقايا «داعش» المنقطعين والهاربين من المحافظات المحررة.من جهته، قلل نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كينيث إيكمان من الهجمات الداعشية الأخيرة، مؤكدا أن التحالف لا يخشى عودة التنظيم مجدداً، واصفاً بقاياه في بلاد الرافدين بأنها «ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق».