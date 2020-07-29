على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن نظام أردوغان لا يزال مستمرا في تعزيز ودعم مليشيا وفصائل الوفاق بالمرتزقة والآليات العسكرية. وكشفت مصادر موثوقة اليوم (الأربعاء) هبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات تركية، إضافة إلى مرتزقة سوريين وفصائل الوفاق.

وأكدت أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها إلى جبهة سرت والجفرة.

وتحدثت المعلومات أن فريقا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من أنقرة إلى قاعدة الوطية الجوية. وأضافت المصادر أن الفريق التركي الذي لم تعرف على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.

يذكر أن تركيا والوفاق أعلنتا سابقا أنهما تشترطان السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة من أجل وقف إطلاق النار الذي تدعو إليه الوساطات الدولية لاستئناف المفاوضات.

ومنح البرلمان الليبي قبل أسبوعين الضوء الأخضر للجيش المصري بالتدخل عسكريا في حال ارتأت القاهرة أن هناك خطراً وشيكاً يهدد أمن البلدين الجارين.

يذكر أن مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم «داعش» لفترة مؤقتة قبل تحريرها، تتمتع بموقع إستراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتقع على بعد 300 كيلومتر من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق.

وكان الجيش الوطني الليبي سيطر عليها في يناير 2020، وتمكن من دخولها من دون معركة تقريباً.