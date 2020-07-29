خوفا من تمردهم وانشقاقهم، أصدرت مليشيات الحوثي أوامر بمنع خروج أي عضو في مجالس النواب والشورى والوزراء من العاصمة اليمنية.

وشدد القرار على منع المرافقين، ومقاتلي المليشيات أيضاً من دخول صنعاء لقضاء إجازة عيد الأضحى. وتم التوجيه للقوات الأمنية بسرعة تنفيذ القرار واتخاذ أقصى الإجراءات لمنع المشمولين به من مغادرة أو دخول العاصمة، دون تحديد السبب.

وعزا مراقبون يمنيون أسباب القرار إلى خوف مليشيا الانقلاب من هروب قيادات كبيرة لها وزنها والالتحاق بركب الحكومة الشرعية.

وأكد المراقبون أن منع دخول المقاتلين يدخل ضمن احترازاتهم من نقل الواقع المأساوي في الجبهات، ما يشكل ضغطا عليهم وهروباً للمقاتلين، وتحذيرا لمن يرغب في الالتحاق بالجبهات.