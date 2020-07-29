لا تزال حوادث التفجيرات الغامضة تضرب منشآت ومواقع كبرى في إيران، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي، أمس (الثلاثاء). وفيما لم تعرف بعد طبيعة الانفجار وتداعياته وعدد الإصابات، كشفت وكالة «إيسنا»، أن الحريق حدث بسبب انفجار شاحنات محملة بالوقود. ونشر موقع «إيران إنترناشيونال» مقطع فيديو متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقاً هائلاً في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة «دولت آباد» بمحافظة كرمنشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة والدخان الكثيف يتصاعد.يذكر أنه منذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضاً معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.وضرب نحو 14 انفجاراً وحريقاً مواقع إيرانية، وشهدت البلاد سلسلة من الحوادث الغامضة، التي طالت منشآت نووية وعسكرية، كان أهمها انفجار قاعدة «خجیر» للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي، واستهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في أصفهان في 2 يوليو الجاري. كما كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية أن الانفجار الذي وقع صباح الجمعة 10 يوليو الجاري، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري. وأظهرت الصور التي التقطت عن طريق شركة «بلانيت لابز Planet labs» نشوب حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع في الموقع.