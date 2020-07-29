فيما يواجه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاً وانتقادات حادة داخليا وخارجيا، اتهم النائب عن حزب «الخير» المعارض أيدين عدنان سزكين، حكومة حزب العدالة والتنمية بجر البلاد إلى حرب داخلية في ليبيا. وحذر في مؤتمر صحفي في البرلمان (الإثنين)، من أن الخطر يزداد تدريجياً في ليبيا، وقال: «رغم تحذيراتنا للحكومة، إلا أنها انخرطت بكل قوتها في الحرب هناك، وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة». ولفت إلى أن قاعدة الوطية الجوية التي أعلنت أنقرة أنها تؤسس فيها قاعدة جوية، تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات، وهو ما أظهر وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات أيضاً. وأكد أن القصف حال دون نشر طائراتنا في القاعدة، وقوّض عملية سرت الجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي نواجهها في ليبيا. وأضاف: «إن تفوق سلاح الجو للحلف الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا».وعززت مقاطع فيديو يظهر فيها مرتزقة سوريون يتلقون التدريبات بالأزياء الأمنية الليبية داخل معسكرات طرابلس، من فرضية وجود خطة لدى حكومة الوفاق لدمجهم المرتزقة ضمن المؤسسات الأمنية الليبية. وأظهر مقطع فيديو جديد، نشره حساب أحد السوريين، لقطات لتدريب مئات المرتزقة في معسكر اليرموك، لإعدادهم وتخريجهم لقتال الجيش الليبي في سرت والجفرة.