وصف مسؤول أمريكي «حزب الله» بأنه منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان. وقال المسؤول في وزارة الخارجية إن المليشيا اللبنانية تعمل لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني. وأضاف أن أنشطة «حزب الله» الإرهابية والأنشطة غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فـ«حزب الله» معني بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر مما يهتم بالشعب اللبناني.وتابع: «لقد أعربت الولايات المتحدة مراراً، وستظل تعرب علناً وفي الجلسات الخاصة، عن مخاوفها العميقة بشأن سلوك «حزب الله» الخطير والمزعزع للاستقرار»، لافتا إلى جهود واشنطن المستمرة لتسليط الضوء على تهديد إيران لإسرائيل والمنطقة.