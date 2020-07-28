نقلت وسائل إعلام رسمية، (الثلاثاء)، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوله إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن تصريحات كيم جاءت في استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى السابعة والستين لانتهاء الحرب الكورية، التي اشتعلت بين عامي 1950 و1953، وحلت ذكراها في 27 يوليو.

وقال زعيم كوريا الشمالية، في خطاب نقلته الوكالة بحسب موقع «سكاي نيوز»، إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال «قوة مطلقة» لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأضاف «أصبحنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية».

ومضى قائلا: «بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد».

جاء الخطاب في وقت توقفت فيه المحادثات الرامية لتفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي، مقابل تخفيف العقوبات من جانب واشنطن.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا للحظة توزيع المسدسات على قادة الجيش. كما ظهرت شقيقة كيم الصغرى، كيم يو جونغ، وهي تحمل أيضًا مُسدسًا خلال الحفل وسلمته إلى الجنرالات.