تقرر تغيير موقع انعقاد أول مناظرة في إطار الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في 29 سبتمبر القادم.

وكان من المقرر إقامة المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي وخصمه السياسي في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، إلا أن المكان تم تغييره بسبب مخاوف حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا، وفقاً لموقع «BBC».

وتستضيف المناظرة جامعة كايس ويسترن ريزيرف ومركز كليفلاند كلينيك للدراسات الطبية.

ومن المقرر أن تكون هناك مواجهات بين المرشحين الجمهوري الديمقراطي في ثلاث مناظرات رئاسية في الفترة القادمة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس جامعة نوتردام ريفيرد جون آي جينكينز، إن «الإجراءات الصحية الاحترازية سوف تضعف إلى حدٍ بعيدٍ القيمة التعليمية التي تقدمها الجامعة حال استضافة المناظرة الرئاسية».

وتنعقد المناظرة في المكان الجديدة في مقر كلية الطب بجامعة ويسترن ريزيرف.

ويتوقع أن تنعقد المناظرة الرئاسية الثانية في 15 أكتوبر المقبل في ولاية ميامي الأمريكية، وذلك بعد نقل مكان انعقادها من جامعة ميتشيغان.

أما المناظرة الثالثة فتنعقد في ناشفيل في 22 أكتوبر المقبل بينما تنعقد مناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي الحالي مايك بنس ونائب الرئيس المحتمل لجو بايدن، الذي لم يعلن المرشح الديمقراطي اسمه حتى الآن، في 7 أكتوبر في مدينة سولت لايك.

ويتقدم بايدن على ترمب بنحو 15% في استطلاعات رأي انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وفقا لنتيجة مسح أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة أيه بي سي الإخبارية.